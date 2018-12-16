Израильские военные обнаружили новый туннель "Хезболлы" из Ливана в Израиль

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Военные Израиля в рамках операции "Северный щит" обнаружили еще один - четвертый по счету - туннель "Хезболлы", ведущий из Ливана на израильскую территорию, сообщает в воскресенье издание The Jerusalem Post.

"Это (наличие туннеля - ИФ) является серьезным нарушением суверенитета Израиля", - приводит издание слова представителя Армии обороны Израиля.

После обнаружения туннеля военные заминировали его.

Израильские военные начали операцию "Северный щит" на прошлой неделе. Она направлена на обнаружение и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном, ведущих на территорию Израиля. Израильская сторона заявляет, что "Хезболла" использует эти туннели для вылазок против Израиля.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что "Хезболла" использовала туннели в 2006 году во время Второй ливанской войны - между Израилем и "Хезболлой".