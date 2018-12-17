Что случилось этой ночью: понедельник, 17 декабря

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- У здания частного греческого телеканала Skai произошел мощный взрыв. Пострадавших нет: неизвестный по телефону предупредил о взрывном устройстве.

- Анонсированные Владимиром Путиным в марте ракетные комплексы "Сармат" поступят на вооружение российской армии с 2021 года. Ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым оснащением на дежурство заступят еще раньше — в 2019 году.

- Госкомпаниям поручат спланировать переход на российский софт до 2021 года. "Ведомости" узнали о соответствующей директиве вице-премьера Антона Силуанова.

- В России появятся криптокабины для оформления загранпаспорта. По словам первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового, криптокабины появятся в МФЦ по всей стране. С их помощью можно оформить биометрический загранпаспорт со сроком действия 10 лет.

- Хоккейный матч Россия - Финляндия на футбольном стадионе в Петербурге собрал более 70 тыс. зрителей. Для российского хоккея это рекордное число.

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