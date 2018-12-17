В НАСА заявили, что охлаждение отношений США и РФ не отразилось на сотрудничестве по космосу

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Нынешняя напряженность в политических отношениях между США и Россией не оказала воздействия на сотрудничество ученых двух стран по космической тематике, заявил "Интерфаксу" директор программы НАСА по исследованию человека Уильям Палоски.

"Нет, этого не произошло", - сказал Палоски, который является соруководителем российско-американского проекта SIRIUS по изучению совместимости членов экипажа лунной экспедиции.

"Мне как ученому, который не очень интересуется политикой, всегда нравилось то, что мы можем работать друг с другом, - сказал Палоски. - И мы работаем достаточно успешно".

Он напомнил, что сотрудничество по космосу поддерживалось даже во времена "холодной войны". "Во все времена мы делаем вещи, которые находятся вне зоны действия радаров политиков, - отметил представитель НАСА. - Мне кажется, что с политической точки зрения полезно иметь хотя бы одну часть каждой из стран, которая способна работать друг с другом".

"Наука - это универсальный международный язык, на котором мы говорим", - подчеркнул Палоски.

Он рассказал, что участниками экипажа четырехмесячного эксперимента по проекту SIRIUS, который начнется 1 марта 2019 года, будут четверо россиян и двое американцев. Эксперимент будет проводиться на базе Наземного экспериментального комплекса Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН).

"С учетом планируемых все более дальних от Земли пилотируемых космических полетов нам необходимо понять влияние нахождения членов экипажа в условиях маленького корабля в течение длительного времени, - отметил он, говоря о целях проекта. - Мы используем эту симуляцию полета для изучения поведения человека и попытаемся понять, когда могут возникнуть психологические проблемы у членов экипажа или проблемы внутри команды с тем, чтобы разработать меры для их устранения".

При формировании международного экипажа также необходимо понять, как на нем будет сказываться мультикультурная атмосфера и какими в этом плане могут быть факторы стресса.

Палоски отметил, что в качестве возможных сроков полета на Луну НАСА рассматривает 2026-2028 годы.

Представитель НАСА напомнил, что в рамках долгосрочного проекта SIRIUS совместно с ИМБП РАН предполагается проведение экспериментов по совместимости экипажей сроком восемь и 12 месяцев. По его словам, результаты исследований будут иметь важное значение для будущей экспедиции на Марс, которая может занять от двух с половиной до трех лет.