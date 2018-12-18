В УПЦ опровергли информацию о предании анафеме двух ее митрополитов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви опровергли информацию СМИ о том, будто ее Синод предал анафеме двух митрополитов, которые приняли участие в объединительном соборе.

"Они не преданы анафеме, а только запрещены в служении", - заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В свою очередь глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов пояснил агентству, что Синод не может предавать анафеме, как и не может извергать из сана, он может только сместить и запретить, а предает анафеме Архиерейский Собор.

"Обычно человеку дают время подумать, покаяться и вернуться", - пояснил Анисимов.

В данном случае, продолжил он, два митрополита УПЦ - Симеон и Александр - нарушили архиерейскую присягу, потому что любой епископ должен слушать соборный разум Церкви, а соборный разум был выражен, в частности, на Соборе епископов, где было больше 80 человек и где было солидарно решено отказаться от участия в объединительному соборе.

"В дальнейшем, если эти митрополиты не покаются, то будут лишены сана, а если еще будут упорствовать во лжи и вредить Церкви, как делал в своё время Филарет (лидер Киевского патриархата - ИФ), то могут быть отлучены от Церкви через анафематствование", - рассказал Анисимов.

В заключение он напомнил, что анафема - это высшая степень наказания, в частности, считается, что "преданный анафеме человек, без всякого сомнения, попадёт в ад".

Как сообщалось, в минувшую субботу митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, вопреки запрету, приняли участие в объединительном соборе, где Константинопольский патриархат при поддержке властей Украины создал церковь, независимую от Москвы. В канонической УПЦ этот собор посчитали канонически ничтожным и отказались признавать новую религиозную структуру.