В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Глава новой украинской церкви объявил о планах перейти на григорианский календарь

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава новой церкви Украины митрополит Епифаний заявил о намерении постепенно перевести свою религиозную организацию на григорианский календарь.

"Даже если мы вспомним о праздновании Рождества Христова, о календаре... Если мы изменим с 7 января на 25 декабря, украинский народ этого не воспримет. Нужно объяснять, доказывать. Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда возможно делать и принимать решения", - сказал он в эфире радио "Свобода", отвечая на вопрос, какими будут его первые реформы.

В целом, по словам Епифания, сейчас "нужно завершить полноценное единение", учитывая, что речь идет о "практически новой структуре".

Константинопольский патриархат, при активной поддержке которого неканонические церкви Украины объединились в субботу в новую церковь, живет по новому, григорианскому, календарю, в то время как Московский патриархат - по юлианскому. До сих пор не только каноническая УПЦ, но также упраздненные на днях Киевский патриархат и УАПЦ придерживались старого, юлианского, стиля.

Митрополит Епифаний ранее заявил, что до получения томоса церковь не будет принимать никаких весомых решений. Томос об автокефалии Вселенский патриарх Варфоломей передаст митрополиту Епифанию 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии.

Как сообщалось, проект устава автокефальной украинской православной церкви предусматривает, что новую церковь будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх.

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Теги: Украина, Епифаний

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