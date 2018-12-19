Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой новой церкви Украины

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с главой автокефальной поместной православной церкви Украины митрополитом Епифанием свободу религии на Украине, сообщается в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать (религию) по своему выбору", - говорится в заявлении зампредставителя Госдепа США Роберта Палладино.

Согласно сообщению, Помпео позвонил митрополиту Епифанию, чтобы "подчеркнуть поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета".

15 декабря президент Украины Петр Порошенко по окончании объединительного собора в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.