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В Литве разрешили признавать однополые браки, заключенные за границей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) Литвы решил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола, хотя Литва сама и не разрешает однополые браки.

Согласно обнародованным в пятницу разъяснениям КС Литвы, ограничение права на воссоединение семьи лиц одного пола не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство.

"(...) Нельзя оправдать такое правовое регулирование, согласно которому только по половой идентичности и (или) на основании сексуальной ориентации иностранцу запрещалось бы прибыть в Литву и жить в ней вместе с другим членом его семьи", - говорится в комментарии суда.

КС разъяснил, что в виде на жительство может быть отказано в случае установления фиктивности брака или зарегистрированного партнерства. Однако, подчеркивает суд, "отказ выдать такой вид не может основываться исключительно на половой принадлежности иностранца и(или) его сексуальной ориентации.

В документе отмечается, что конституционное понимание семьи является "нейтральным в отношении пола".

Ранее в КС обратился Главный административный суд Литвы. В нем рассматривается дело, в котором гражданин Белоруссии, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании, обжалует решение Департамента миграции не выдавать ему вид на жительство в Литве.

КС пояснил, что закон, регулирующий правовое положение иностранцев, не запрещает выдавать разрешения на основании брака, заключенного однополыми лицами за границей.

Согласно практике, примененной Департаментом миграции, гомосексуалы, зарегистрировавшие за рубежом брак, не обладали правом переселения в Литву вслед за супругом. Отказывая выдать вид на жительство, департамент подчеркнул, что в Литве не признаются однополые браки и однополое партнерство.

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Теги: Литва

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