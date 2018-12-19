Британский коронер заявил о естественной причине смерти российского бизнесмена Перепеличного в 2012 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Британский коронер Николас Хиллиард заявил, что проживавший в Великобритании российский бизнесмен Александр Перепеличный скончался по естественным причинам, сообщает в среду Sky News.

По его словам, смерть наступила вследствие мерцательной аритмии.

Бизнесмен Перепеличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет. Вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной. По информации газеты Independent, Перепеличный до переезда в Британию имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии Перепеличный выступил с показаниями против этих чиновников.