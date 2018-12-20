В Литве освободили россиянина, задержанного в рамках дела о шпионаже

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бывший лидер постсоветской организации "Единство", гражданин РФ Валерий Иванов, подозреваемый в Литве в шпионаже в пользу России, был освобождён из-под стражи, заявили в Генпрокуратуре.

"Могу подтвердить, что сегодня этот человек был освобождён", - сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене агентству BNS в четверг.

По ее словам, Иванова отпустили, поскольку больше не было необходимости ограничивать его свободу. При этом гражданину России "назначен ряд мер пресечения, которые обеспечат его участие в процессе".

Иванов был задержан во вторник из-за найденного у него огнестрельного оружия.

Правоохранительные органы продолжают выяснять, не участвовал ли Иванов в шпионаже в пользу России, в чем подозревают группу лиц, включая бывшего лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса, который находится под арестом с октября.

О проведении досудебного расследования относительно шпионажа в пользу России правоохранительные органы Литвы сообщили в 19 декабря, но точное число фигурантов дела не называлось.

За шпионаж в Литве грозит наказание на срок от 2 до 10 лет.