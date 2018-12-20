Лондонский аэропорт Гатвик объявил о масштабном сбое из-за активности беспилотников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сбой в работе аэропорта Гатвик в Лондоне повлияет на все рейсы, отправление и вылет которых запланированы на четверг, говорится в твиттере аэропорта.

"Все рейсы в Гатвик и из него приостановлены из-за продолжающейся активности беспилотников вблизи аэропорта. К сожалению, существенные задержки и отмены затронут все рейсы сегодня", - говорится в сообщении аэропорта.

В пресс-службе аэропорта телеканалу Sky News сообщили, что аэропорт должен был обслужить в четверг 760 рейсов и принять 110 тыс. пассажиров. В среду последствия закрытия аэропорта сказались на 10 тыс. пассажиров.

Работа лондонского аэропорта Гатвик была приостановлена из-за сообщений о двух беспилотниках, пролетевших вблизи аэропорта.

Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 3:45 по лондонскому времени (6:45 мск) снова приостановил работу.

Авиакомпании работают над тем, чтобы пострадавшие от инцидента пассажиры заселились в гостиницы или отправились для вылета в другие аэропорты, сообщалось в твиттере аэропорта. Аэропорт совместно с полицией проводит расследование произошедшего.

Рейсы, сообщает телеканал Sky News, перенаправляют в лондонские аэропорты Хитроу и Саутенд, а также в другие города: Лутон, Ливерпуль, Бирмингем, Кардифф, Бристоль и Манчестер. Сообщается, что некоторые рейсы также направляют для посадки в Амстердам и Париж.