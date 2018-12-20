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SpaceX третий день подряд отменила запуск ракеты Falcon 9

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В связи с непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, планировавшийся в четверг с космодрома на мысе Канаверал, отменен, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за три часа до старта сообщила о новой отмене. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода в районе космодрома.

"Запуск отменен в связи с непогодой, - сообщила компания SpaceX. - Работаем над следующей наиболее подходящей возможностью для пуска".

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны должен стать первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Они постепенно заменят устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Спутник первоначально должен быть заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемся система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Компания SpaceX выиграла тендер на запуск пяти из первых шести спутников GPS III.

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Теги: SpaceX, Falcon 9

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