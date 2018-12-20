Пьяные украинцы пытались прорваться в Белоруссию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие Пинского погранотряда пресекли попытку нарушения госграницы на автомобиле гражданами Украины, сообщает Госпогранкомитет.

"20 декабря в 6 часов утра пинским пограничникам поступила информация от украинских коллег о том, что в пункте пропуска "Городище" (Украина) неизвестные на автомобиле не выполнили законные требования сотрудников Госпогранслужбы Украины и на большой скорости продолжили движение в направлении Белоруссии", - рассказали в ГПК.

По информации ведомства, в связи с полученной информацией, в белорусском пункте пропуска "Верхний Теребежов" были развернуты средства принудительной остановки.

"Уже на белорусской территории, не доезжая 50 метров до пункта пропуска, был задержан автомобиль Nissan украинской регистрации, в котором находились двое граждан Украины, по внешним признакам в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе внешнего осмотра транспортного средства было обнаружено повреждение трех колес", - продолжили в комитете.

В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые процессуальные действия, граждане Украины, жители Дубровицкого района Ровенской области, задержаны для разбирательства.