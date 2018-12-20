Отару овец-"нелегалов" поймали на российско-украинской границе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ростовские пограничники задержали более 70 овец, которых пытались незаконно перегнать в Россию с территории Украины, сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных.

"Животные пересекали границу без сопровождения людей, в обход пункта пропуска. На территории России отару принял местный чабан. Злоумышленника также задержали. Мужчина пояснил, что мелкий рогатый скот он собирался перегнать за денежное вознаграждение для соседа", - говорится в сообщении.

В настоящее время все 72 овцы находятся на 30-дневном карантине в одном из местных фермерских хозяйств. После анализа на наличие заболеваний животные должны пройти вакцинацию.

"Отара признана собственностью Российской Федерации", - уточняется в сообщении.