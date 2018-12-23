Главные новости
В РоссииСпасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеВ РоссииБрянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителейЭкономикаВ Финляндии началось строительство "Северного потока-2"
В мире

В США с пятой попытки на орбиту стартовала ракета Falcon 9

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США в воскресенье стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно заменят собой устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. Затем из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра в районе космодрома он несколько раз переносился.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек.

Спутник первоначально будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

Это уже 21-й запуск компании SpaceX в нынешнем году. Ее ракета-носитель Falcon 9 соответствует критериям НАСА для запуска пилотируемых космических кораблей. С 2019 года она вместе с кораблем Crew Dragon будет использоваться для отправки астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Falcon, SpaceX

Новости по теме

В мире
Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныПорошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны
Новый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке"Подробнее
 Генассамблея ООН осудила действия России в КрымуГенассамблея ООН осудила действия России в Крыму
Резолюция, которую в постпредстве РФ назвали фальшивой и бессмысленной, говорит о "недопустимости захвата территории АР Крым силой"Подробнее
 Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168
Еще 30 числятся пропавшими без вести, и это неокончательные данныеПодробнее
 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦПорошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Ранее Рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в своем названии на принадлежность к РПЦПодробнее
В Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидентаВ Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента
Ведомство направит средства "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского проливаПодробнее
 Сенат США прекратил обсуждение решения по бюджетуСенат США прекратил обсуждение решения по бюджету
Федеральное правительство частично приостановит работу с 22 декабряПодробнее
 Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судноБританский спецназ освободил захваченное мигрантами судно
Все четверо угрожавших экипажу задержаны, пострадавших нетПодробнее
 Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режимаЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Приговор бывшему главе республики объявлен заочно, так как он находится за пределами страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСпасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеВ РоссииБрянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителейЭкономикаВ Финляндии началось строительство "Северного потока-2"В РоссииРоструд напомнил о предстоящих через неделю десятидневных новогодних каникулахСпорт"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубовВ РоссииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции

Кокорин и Мамаев сыграют в "Бутырке" футбольный матч против сотрудников СИЗО

Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахте

Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеК этому времени на поверхность подняли тела пяти из девяти погибших на руднике строителей Подробнее

В Самарской области при взрыве газового баллона пострадали три подростка

Пассажиры вернувшегося в Москву самолета вылетят в Сочи резервном бортом

Выступающая за Словакию Кузьмина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

Юрлова-Перхт стала девятой, Старых - 28-й Подробнее

СМИ узнали о переброске Турцией подкрепления в Сирию

В США с пятой попытки на орбиту стартовала ракета Falcon 9

В Соликамске к зданию "Уралкалия" люди начали приносить цветы в память о погибших горняках

Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны

Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныНовый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке" Подробнее

Спасателям пришлось поднимать погибших на шахте в Соликамске с глубины 362 метра

Как отметили в МЧС, на этой отметке были обнаружены очаг возгорания и тела горняков Подробнее

Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя

Песков рассказал о клевете, прозвучавшей в ходе пресс-конференции Путина

Нетаньяху пообещал при необходимости активизировать операции против Ирана в Сирии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');