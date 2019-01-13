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Грузовой корабль Dragon отстыкуется от МКС

Он приводнится в Тихом океане

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль "Дрэгон" (Dragon) компании SpaceX, как ожидается, в воскресенье вечером по московскому времени отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего схода с орбиты и приводнения в акватории Тихого океана, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Отстыковка будет произведена ориентировочно в 23:00 мск. По команде из Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 захватит Dragon и отсоединит его от стыковочного отсека американского сегмента МКС Harmony. После этого "грузовик" будет постепенно отведен на несколько метров от станции и выпущен в открытый космос.

Затем через 3,5 часа (уже в понедельник по московскому времени) руководители полета дадут команду на включение двигателей грузового корабля для его схода с орбиты и вхождения в плотные слои атмосферы.

Корабль должен будет приводниться ориентировочно в 08:10 в понедельник по московскому времени в акватории Тихого океана вблизи мексиканского штата Нижняя Калифорния.

При этом американский "грузовик" Dragon впервые будет совершать приводнение в условиях темного времени суток.

Приводнение корабля первоначально было запланировано на 10 января. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки в Тихом океане НАСА решило перенести его на три дня.

Космический грузовой корабль Dragon должен доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС.

Как сообщалось, американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX 8 декабря состыковался с МКС. Он доставил на станцию более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов. Американский "грузовик" был запущен 5 декабря с космодрома НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.

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Теги: SpaceX

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