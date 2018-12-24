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Британский премьер поблагодарила армию за "предотвращение российского вторжения"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила благодарность британским военнослужащим за то, что они своими действиями предотвратили "вторжение России в территориальные воды и воздушное пространство страны", а также сыграли важную роль в деле очистки Солсбери от "Новичка".

"Вы сыграли ключевую роль в деле очистки от опасного нервнопаралитического вещества улиц Солсбери, защищаете наши воды и воздушное пространство от вторжения со стороны России", - говорится в рождественском послании главы правительства армии.

Она отметила вклад британских военных в "укрепление союзников в Восточной Европе" их участие в борьбе с запрещенной в РФ террористической структурой ИГИЛ в составе международной коалиции.

По ее словам, британские военнослужащие "совместно с американскими и французскими союзниками послали сигнал режиму Асада (президент Сирии Башар Асад), что не потерпят применения химического оружия против мирных жителей, как это имело место в апреле".

"Снова и снова вы противостоите агрессии, и тем, кто попирает правила, основанные на международном порядке. Вы должны быть безмерно горды тем, что вы делаете, как и вся страна гордится вами", - заявила Мэй.

Она добавила, что в новом году "появятся новые вызовы", выразив уверенность, что вооруженные силы с ними справятся.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй

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