Система раннего оповещения о цунами в Индонезии перестала работать с 2012 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В индонезийском Агентстве по противодействию природным катаклизмам заявили, что стране необходимо разработать новую систему раннего оповещения о цунами, так как система из сети буев не действует с 2012 года, пишет в понедельник британская газета The Guardian.

Такое заявление было сделано после разрушительного цунами, которое в субботу привело в Индонезии к гибели не менее 281 человека. При этом представители властей предупредили о риске нового цунами.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в стране отсутствуют системы раннего оповещения о цунами, вызванных подводными оползнями или извержениями вулканов.

"Действующая система раннего оповещения рассчитана исключительно на землетрясения. В Индонезии необходимо создать аналогичные системы для цунами, вызванных смещением пород и вулканическими извержениями", - написал в твиттере официальный представитель агентства по противодействию природным катаклизмам Сутопо Пурво Нугрохо.

"Из-за вандализма, ограниченного бюджета и технических повреждений система буев на данный момент не работает. Ее необходимо переделать, усилить, чтобы иметь систему раннего оповещения о цунами", - добавил он.

Цунами обрушилось на побережье Индонезии в районе Зондского пролива в субботу. Жертвами катаклизма стали более 280 человек, более тысячи человек получили ранения и травмы. Гигантская волна повредила более 600 жилых домов.