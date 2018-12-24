Приватбанк обжаловал отказ суда Лондона рассматривать иск к его экс-владельцам

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Приватбанк (Киев) подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и шести связанным с ними компаниям.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе кредитной организации, жалоба направлена в Апелляционный суд Англии и Уэльса 21 декабря 2018 года.

Обжалованное решение было принято 4 декабря 2018 года. Высокий суд Лондона решил, что поданный в декабре 2017 года иск против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все - Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все - Британские Виргинские острова) не относится к его юрисдикции.

Судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. Однако при этом счел, что Приватбанк подал иск против упомянутых британских компаний, чтобы требования к Коломойскому и Боголюбову также рассматривались в британской юрисдикции. Но банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, а его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства, решил судья.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале Приватбанка в рамках расследования о невозврате кредитов Национального банка Украины на сумму 19 млрд гривен ($688,98 млн).