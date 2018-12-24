В Барселоне усилены меры безопасности из-за угрозы терактов в праздники

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Барселоны в понедельник усилили меры безопасности в городе после того, как госдепартамент США предупредил об угрозе терактов в городе во время рождественских и новогодних каникул.

"Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования", - заявил в интервью каталонскому радио министр внутренних дел Каталонии Микель Буч, не уточнив, какие конкретно меры предпринимаются.

В то же время источники испанской газеты Pais в полиции сообщили, что правоохранительные органы разыскивают 30-летнего выходца из Марокко, у которого есть права на управление автобусом. Сообщается также, что полиция предупредила об опасности наезда автобуса на пешеходов в Барселоне.

Ранее госдепартамент США опубликовал предупреждение о возможной подготовке теракта в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников.

"Будьте осторожнее в зонах автомобильного движения, в том числе там, где ездят автобусы в районе Барселоны Рамбла во время Рождества и Нового года. Террористы могут совершить нападение без предупреждения, выбирая мишенями туристические места, транспортные развязки или другие общественные места", - говорилось в сообщении консульского подразделения госдепартамента США.