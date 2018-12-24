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Российские военные сообщили о нарушении режима прекращения огня в Сирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Боевики в Сирии, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, неоднократно обстреливали населенные пункты, сообщил в понедельник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Так, по его информации, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Лукман (дважды), Акч-Баэр, Джубб-эз-Зарур, Сандран, Мамухия и Сафсафа провинции Латакия, Телль-Марак (дважды), Хербет-Марин, Зор-Махрука, Хамамият, Телль-эль-Мактаа и Телль-Баззам провинции Хама, а также районов Суккари и Хандрат города Алеппо. В результате обстрела населенного пункта Телль-Баззам один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранения.

Кроме того, в зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифъат зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Айн-Дакна и Маарретат-умм-Хауш провинции Алеппо.

Соломатин также сообщил, что в рамках реализации указа президента Сирии от 9 октября 2018 года власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

"По состоянию на 23 декабря 2018 года амнистировано 20 004 человека", - сказал генерал. Ранее он сообщал, что по состоянию на 21 декабря было амнистировано 19 тысяч человек.

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Теги: Сирия, Идлиб

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