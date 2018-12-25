Губернатор мексиканского штата погибла в авиакатастрофе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее муж Рафаэль Морено Валье погибли при крушении вертолета, подтвердил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Мои глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Валье и его жены, губернатора Пуэбла Марты Эрика Алонсо", - написал президент Мексики в своем твиттере.

Он отметил, что обязуется расследовать причины произошедшего.

Ранее президент Мексики написал: "Я получаю информацию о катастрофе вертолета в Пуэбле. Она подтверждает, что в нем летели губернатор Марта Эрика Алонсо и экс-губернатор Рафаэль Морено Валье. Я приказал всему правительству немедленно отреагировать".

Свои соболезнования семьям погибших через социальные сети также выразили политики и лидеры партий.

Так, президент институционно-революционной партии (PRI) Клаудия Руис Массье написала в твиттере: "Мне очень жаль, что мой друг Рафаэль Морено Валье умер и его жена Марта Эрика Алонсо. Моя солидарность и любовь к вашим семьям и друзьям".

Марта Эрика Алонсо, занимающая должность губернатора центрального штата Пуэбла всего 10 дней, и ее муж, сенатор Рафаэль Морено, погибли, когда их вертолет упал недалеко от столицы штата Пуэбла.

Алонсо из Партии национального действия вступила в должность в начале месяца после горячо оспариваемых выборов.