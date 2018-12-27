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Трамп признался, что переживал за институт президентства и первую леди при перелете в Ирак

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что был обеспокоен безопасностью института президентства и первой леди, когда летел в Ирак.

"Я беспокоился за институт президентства. Не за себя лично. Я беспокоился за первую леди, скажу я вам", - сообщил президент США журналистам после посадки на авиабазе Аль-Асад к западу от Багдада.

Он отметил, что им пришлось лететь в темном самолете, когда "все окна были закрыты", совсем без света.

"Кромешная тьма. Я был на многих самолетах. Все типов, форм и размеров... Так были ли какие-то опасения у меня? Да, у меня были опасения", - добавил Трамп.

Президент США Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.

"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с Рождеством", - говорится в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Газета The New York Times поясняет, что на территории Ирака Трамп находился в среду. СМИ отмечают, что эта поездка стала первым визитом Трампа в "горячую точку".

По данным Associated Press отправление "Борта номер один" Трампа из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.

Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

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Теги: США, Дональд Трамп, Ирак
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