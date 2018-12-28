Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Индонезии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел на северном побережье острова Новая Гвинея на территории Индонезии в 320 км восточнее города Соронг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:03 по московскому времени в пятницу, имел координаты -1.53 градуса южной широты и 134.09 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

В минувшую субботу обрушение части кратера вулкана Кракатау в море стало причиной образование цунами, которое унесло жизни более 400 человек.