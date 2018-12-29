Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Южных Курил

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на субботу в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в субботу в 00:03 по сахалинскому времени с эпицентром в 113 км юго-восточнее о. Итуруп на глубине 55 км. В поселке Малокурильское (о. Шикотан) его ощутили силой до трех баллов", - сообщил собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.