Москва и Лондон договорились о частичном восстановлении составов своих дипмиссий

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января будущего года, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Яковенко подчеркнул: "Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена".

Ранее в этом месяце в посольстве РФ в Великобритании "Интерфаксу" заявляли, что Москва и Лондон ведут переговоры о частичном восстановлении дипломатического состава миссии в двух столицах, однако британская сторона продолжает тормозить восстановление полноценного функционирования загранучреждений.