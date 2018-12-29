На Галапагосских островах запретили шумные фейерверки ради животных

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На Галапагосских островах решили запретить ввоз, продажу и использование фейерверков в целях защиты от шума и стресса уникальной фауны архипелага, сообщает "Би-би-си".

Исключение составят бесшумные фейерверки, дающие только вспышки света. Власти надеются также уменьшить загрязнение воздуха и воды. Ранее экоактивисты смогли добиться от властей Галапагосских островов запрета одноразового пластика.

Галапагосские острова находятся в Тихом океане. Это архипелаг, расположенный по обе стороны от экватора. Располагается он на расстоянии почти тысячи километров от западного побережья Южной Америки, принадлежит Эквадору.

Архипелаг относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. На нем обитают такие виды-эндемики, как галапагосский пингвин, галапагосская морская игуана, галапагосский нелетающий баклан, галапагосский морской котик, волнистый альбатрос и другие виды.

Кампания по запрету фейерверков и пиротехники, вызывающих у редких диких животных стресс, велась с 2017 года.