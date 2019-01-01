Трамп призвал недоброжелателей успокоиться в ожидании "великолепных событий"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в Новый год решил обратиться, в частности, к своим оппонентам, посоветовав им забыть о ненависти к нему и насладиться позитивными переменами в стране.

"Всех - с Новым годом, в том числе - тех, кто меня ненавидит, а также - СМИ, распространяющих фейковые новости", - написал он на своей странице в твиттере.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

По мнению Трампа, "2019 будет потрясающим годом для тех, кто не страдает синдромом умопомешательства на почве нелюбви к Трампу. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой: нашу страну ожидают великолепные события".