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Украинские националисты организовали два шествия в Киеве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Два шествия по случаю 110-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Степана Бандеры проходят в центре Киева во вторник вечером.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", около 17:00 от места сбора возле киевского Оперного театра на углу улиц Владимирской и Хмельницкого началось шествие, организованное партией "Национальный корпус" и общественной организацией "Национальные дружины".

Они организовали свой марш без традиционных факелов, при этом все участники были одеты в красные новогодние шапки. Впереди колонны шли два человека в костюмах снеговиков. Организаторы заявили, что их марш является праздничным и призвал нести положительное настроение.

Более тысячи участников марша проследовали по улице Богдана Хмельницкого по Крещатику и пошли в сторону майдана Независимости.

В 18:00 из парка имени Шевченко стартовало более многочисленное факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры, организованное Всеукраинским объединением "Свобода" и рядом других националистических партий и организацией.

В марше принимает участие несколько тысяч человек. Они растянулись достаточно длинной колонной, которая проследовала по бульвару Шевченко и на Бессарабской площади повернула на Крещатик в сторону майдана Независимости.

Участники акции несут большое количество факелов, государственные флаги Украины, красно-черные и партийные флаги. Впереди идут барабанщики и едет несколько автомобилей.

Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов, впереди нее едет несколько полицейских автомобилей.

За происходящим наблюдает большое количество киевлян и гостей столицы, которые снимают марш на мобильные телефоны.

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Теги: Украина, Киев
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