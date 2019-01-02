Минобороны подтвердило вывод около 400 курдских ополченцев из района Манбидж в Сирии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В рамках ранее достигнутых договоренностей с сирийской стороной по налаживанию мирного процесса на севере Сирийской Арабской Республики с 1 января 2019 года начался отвод курдских отрядов самообороны из района Манбидж.

"Подразделения одного из курдских формирований в составе колонны из 30 автомобилей направились на восточный берег реки Евфрат через населенный пункт Кара-Козак (25 км северо-восточнее н.п. Манбидж). По предварительным данным, район Манбидж покинуло около 400 курдских ополченцев", - сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант С.Соломатин.

Он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Так, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Захабия провинции Алеппо, Раша провинции Латакия", - подытожил С.Соломатин.