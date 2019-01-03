Обвиняемые в убийстве казахстанского фигуриста Тена частично признали вину

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В ходе главного судебного разбирательства в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы прокурор зачитал обвинительное заключение обвиняемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

По версии следствия, смертельное ножевое ранение Д.Тену нанес Нуралы Киясов.

"В ходе потасовки между Кудайбергеновым с Теном Кудайбергенов ударил железной пряжкой ремня по лицу Тена. В это время Киясов достал из рюкзака нож и направился к ним с целью напасть на Тена, после чего нанес два ножевых ранения Тену", - сказал представитель прокуратуры.

Обвиняемые Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов признали свою вину частично - признались в краже зеркал с автомобиля, но отказались от обвинений в разбое и умышленном убийстве.

"Я признаю, что украл зеркала, но мыслей о намеренном убийстве у меня не было", - сказал А.Кудайбергенов на суде.

Еще одна обвиняемая - Жанар Толыбаева - полностью отвергает свою вину. Кроме того, она просит суд изменить ей обвинения со ст.188 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) на статью 30 Уголовного кодекса (Эксцесс соучастника уголовного правонарушения).

Эксцессом соучастника признается совершение лицом уголовного правонарушения, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс другие соучастники уголовной ответственности не подлежат.

Фигурист Д.Тен был убит в центре Алматы днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

Убийство спортсмена вызвало широкий общественный резонанс.