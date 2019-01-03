Число погибших в результате крушения поезда в Дании выросло до восьми

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Число жертв крушения поезда на мосту в Дании возросло до восьми человек, сообщает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось о шести погибших и 16 пострадавших.

Инцидент произошел в среду на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени (10:00 по московскому времени). По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, проезжавшего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

Пассажирский поезд, перевозивший 134 человек, включая трех машинистов, следовал в направлении Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе.