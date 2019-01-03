Россиян не оказалось среди жертв крушения поезда в Дании

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Граждан России нет среди погибших в результате крушения поезда на мосту Большой Бельт в Дании, сообщили в посольстве РФ в Копенгагене.

"Как сообщили посольству представители королевской полиции, российских граждан среди погибших в результате крушения поезда в Дании нет", - говорится в сообщении дипломатического представительства в твиттере.

Инцидент произошел в среду на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, проезжавшего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

Пассажирский поезд, перевозивший 134 человек, включая трех машинистов, следовал в направлении Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе. В результате крушения поезда погибли 8 человек.