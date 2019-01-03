В Грузии подтверждены шесть смертельных случаев заболевания "свиным гриппом"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Грузинские медики лабораторно подтвердили шесть смертельных случаев заболевания вирусом гриппа H1N1 - подтипом вируса гриппа А, известным как свиной грипп, сообщают в четверг грузинские СМИ со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амирана Гамкрелидзе.

В настоящее время в Грузии лабораторно подтверждено 144 случая заболевания вирусом гриппа, из которых 140 - H1N1, а остальные - вирус H3. "В нынешнем году циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью", - заявил Гамкрелидзе.

Он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.

Ранее сообщалось о трех смертельных случаях заболевания вирусом "свиного гриппа" в Грузии.