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Преемником Мэттиса во главе Пентагона Трамп видит экс-сенатора-демократа Уэбба

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба на пост главы Пентагона, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.
По информации издания, сотрудники Белого дома уже контактировали с Дж.Уэббом по этому вопросу.
Американские СМИ отмечают, что Дж.Уэбб, несмотря на то, что является не республиканцем, а демократом, в немалой степени разделяет взгляды Д.Трампа по связанным с обороной вопросам. Так, в своё время он выступал против ввода войск в Ирак. Вероятно, он согласится с планами Д.Трампа вывести войска США из Сирии и Афганистана. Кроме того, Дж.Уэбб - сторонник более жестких мер по противостоянию с Китаем.
New York Times подчеркивает, что Дж.Уэбб может считаться "мягким" вариантом, поскольку до сих пор предполагалось, что министром обороны может стать кто-то из наиболее радикально настроенных республиканцев: такой человек стремился бы претворять в жизнь значительно более агрессивную оборонную политику, нежели Дж.Уэбб.
В конце 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с президентом по ключевым вопросам.

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Теги: Пентагон Трамп Мэттис преемник Ирак Сирия Афганистан
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