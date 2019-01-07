В Эстонии наказали водителя из России за превышение скорости

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российского автолихача, задержанного в Эстонии из-за двукратного превышения разрешенной скорости, после отбытия трехдневного ареста депортировали из страны и лишили права на въезд в страны Шенгена сроком на год.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны, 4 января полицейские Нарвского отделения полиции в ходе патрулирования задержали на улице Кереса (Keres) ехавший со скоростью 104 км/ч автомобиль Infiniti с регистрационными номерами РФ.

Управлял автомобилем 31-летний гражданин России, житель Московской области. Он был трезв и на судебном заседании заявил, что спешил на пограничный пункт. В автомобиле находились взрослые пассажиры.

Вируский (Viru) уездный суд дал санкцию на трехдневное заключение водителя за вождение автотранспорта со значительным превышением допустимой скорости. Нарушителю назначили так называемое в Эстонии "шоковое заключение" и отправили отбывать наказание в Нарвский арестантский дом.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин сообщил: "Нарушитель ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в два раза (в Эстонии разрешенная в городах скорость 50 км/час - ИФ). В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями".

Накануне Идаская префектура признала визу нарушителя недействительной. Ему предписали покинуть страну и направили его в Россию.

Россиянину также запретили въезд на территорию Шенгенского визового пространства в течение года.