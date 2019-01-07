Главные новости
В миреСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСпортЭксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораториюВ РоссииРоссийский сторожевик "Пытливый" взял на контроль действия корабля США в Черном море
В мире

В Эстонии наказали водителя из России за превышение скорости

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российского автолихача, задержанного в Эстонии из-за двукратного превышения разрешенной скорости, после отбытия трехдневного ареста депортировали из страны и лишили права на въезд в страны Шенгена сроком на год.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны, 4 января полицейские Нарвского отделения полиции в ходе патрулирования задержали на улице Кереса (Keres) ехавший со скоростью 104 км/ч автомобиль Infiniti с регистрационными номерами РФ.

Управлял автомобилем 31-летний гражданин России, житель Московской области. Он был трезв и на судебном заседании заявил, что спешил на пограничный пункт. В автомобиле находились взрослые пассажиры.

Вируский (Viru) уездный суд дал санкцию на трехдневное заключение водителя за вождение автотранспорта со значительным превышением допустимой скорости. Нарушителю назначили так называемое в Эстонии "шоковое заключение" и отправили отбывать наказание в Нарвский арестантский дом.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин сообщил: "Нарушитель ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в два раза (в Эстонии разрешенная в городах скорость 50 км/час - ИФ). В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями".

Накануне Идаская префектура признала визу нарушителя недействительной. Ему предписали покинуть страну и направили его в Россию.

Россиянину также запретили въезд на территорию Шенгенского визового пространства в течение года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Эстония
В мире
Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Следующее заседание по делу состоится в мартеПодробнее
 СМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери
Опрошенные The Daily Telegraph эксперты предположили, что Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании хорошо защищены и могут жить нормальной жизньюПодробнее
 Порошенко призвал церкви мира признать новую на УкраинеПорошенко призвал церкви мира признать новую на Украине
На Рождество свиток томоса об автокефалии новосозданной церкви принести в Софийский собор в КиевеПодробнее
 Трамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с МексикойТрамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с Мексикой
"Так будет надежнее и менее заметно", - сказал президент СШАПодробнее
В Японии введен налог на выезд из страныВ Японии введен налог на выезд из страны
Им облагаются как граждане, так и туристыПодробнее
 Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное мореБольшой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
Корабль USS Fort McHenry в проливе Босфор сопровождал турецкий катер береговой охраныПодробнее
 Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
Команда судна рассказала дипломатам, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языкеПодробнее
 Анкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу PatriotАнкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу Patriot
В Турции заявили, что приобретение С-400 соответствует срочным нуждам страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСпортЭксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораториюВ РоссииРоссийский сторожевик "Пытливый" взял на контроль действия корабля США в Черном мореВ миреПорошенко призвал церкви мира признать новую на УкраинеВ миреТрамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с МексикойКультура"Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус"

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахСледующее заседание по делу состоится в марте Подробнее

Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Что произошло за день: понедельник, 7 января

Контроль за кораблем США, жизнь Скрипалей, гибель моряков у берегов Турции, налог на выезд из Японии и награды "Золотого глобуса" Подробнее

В Эстонии наказали водителя из России за превышение скорости

Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Беспилотник США провел разведку у Крыма, Кубани и Керченского пролива

Курды попросили разъяснений от США по поводу вывода войск из Сирии

СМИ сообщили о возможной поездке Ким Чен Ын в Китай

СМИ усмотрели у Белого дома возможность засекретить доклад Мюллера по "дело об РФ"

Эксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораторию

Эксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораториюОчередной визит должен состояться 9 января, сообщил министр спорта России Подробнее

Ситуация в Габоне под контролем власти после попытки переворота

Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Патриарх Кирилл поздравил находящегося на МКС космонавта Кононенко с Рождеством

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');