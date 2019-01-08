В Германии задержали подозреваемого в публикации личных данных сотен политиков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Полиция Германии задержала мужчину, подозреваемого в публикации в твиттере персональных данных немецких политиков и журналистов. Им оказался 20-летний житель земли Гессен, сообщает Der Spiegel.

Имя молодого человека не называется. В полиции лишь уточнили, что он живет с родителями. По версии следствия, подозреваемый не связан ни с какими иностранными спецслужбами. Перед задержанием он успел уничтожить свой компьютер.

Накануне стало известно, что полиция обыскала квартиру в городе Хайльбронне, где проживает программист, общавшийся с хакером, подозреваемым в причастности к утечке личных данных.

На прошлой неделе стало известно, что персональные данные сотен германских политиков и некоторых журналистов были распространены в интернете в результате хакерской атаки. Она произошла перед Рождеством и затронула все партии немецкого бундестага, кроме ультраправой "Альтернативы для Германии". Речь идет о публикации номеров мобильных телефонов, адресов, данных кредитных карт, личных переписок и семейных фотографий.