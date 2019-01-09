Экс-мэра Бишкека обвинили в коррупции с ущербом в $1,4 млн

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Бывший мэр Бишкека Албек Ибрамов наряду с другим бывшим главой киргизской столицы Кубанычбеком Кулматовым обвиняется в коррупции при строительстве школы на средства китайской компании TBEA, ущерб государству оценивается примерно в $1,4 млн, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

"Главным следственным управлением ГКНБ завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке, окончательное обвинение по статье 303 "Коррупция" предъявлено бывшим мэрам Кулматову и Ибраимову", - сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе ГКНБ не уточнили, когда фигурантом дела о коррупции при строительстве школы за счет гранта китайской компании стал Ибраимов, которому ранее также были предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений, но по другому уголовному делу.

Представитель пресс-службы добавил, что обвинение в коррупции по данному делу также предъявлено экс-руководителю столичного управления капитального строительства и руководителям двух связанных с должностными лицами частных компаний.

По данным следствия, экс-мэры Бишкека руководили строительством школы, которое "велось с многочисленными нарушениями законодательства в сфере госзакупок и строительства, без наличия проектно-сметных, разрешительных и иных необходимых документов, подрядные организации были привлечены без проведения тендера, по коррупционной схеме".

"В результате на строительство школы в полтора этажа на 660 ученических мест были израсходованы $2 млн, выделенные в виде гранта компанией ТВЕА и 114 млн сомов (около $ 1,7 млн), выделенные из городского бюджета, установленный следствием ущерб по делу составил 95 млн сомов (около $ 1,4 млн)", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время обвиняемые и их защитники знакомытся с материалами уголовного дела, по завершению дело будет направлено в генпрокуратурудля утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

В феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках него был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали.

По подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Кроме того, обвинение в коррупции было предъявлено экс-мэр Кулматову, которого обвинили в незаконном расходовании выделенных TBEA в рамках модернизации ТЭЦ средств на строительство школы. Новый обвиняемый этому делу экс-мэр Ибраимов фигурирует еще в двух уголовных делах, одно из которых также связано с его деятельностью на посту руководителя киргизской столицы.

Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники входили в близкое окружение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.