В Киеве начнется судебный процесс по делу капитана крымского судна "Норд"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Оболонский районный суд Киева планирует провести 10 января подготовительное заседание по делу капитана рыболовецкого сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь) Владимира Горбенко.

"Суд будет 10-го числа. Сейчас стадия подготовительного судебного заседания, когда заявляются различные ходатайства, жалобы. Это (заседание) даже еще не по сути", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Горбенко Дмитрий Щербина. Защитник считает, что процесс может затянуться на срок от полугода.

По словам Дмитрия Щербины, капитан "Норда" курсирует между Днепропетровской и Запорожской областями Украины, останавливаясь у родственников.

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану сейнера вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Остальным членам экипажа вменена часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

Капитану "ЯМК-0041" Виктору Новицкому вменяют ч.3 ст.256 УК России (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Осенью Россия и Украина начали переговоры о возращении на родину капитанов "Норда" Горбенко и "ЯМК-0041" Новицкого, сообщила в конце октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.