В Польше решили создать искусственный остров в Калининградском заливе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Польша намерена создать искусственный остров в Вислинском (Калининградском) заливе, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

"По проекту искусственный остров должен иметь площадь около 181 га и должен быть локализован на Вислинском заливе. Именно там будет собран материал, извлеченный из дна залива при перекопке (при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу - ИФ). Тем самым площадь Польши станет больше. "Газета Выборча" сообщает, что остров будет виден из космоса", - отмечается в релизе.

Планируется, что остров будет иметь высоту 2-3 метра над уровнем моря. В настоящее время Польша не предусматривает использование острова в целях туризма.

Ранее сообщалось, что начало строительных работ на Вислинской (Балтийской) косе было запланировано на ноябрь 2018 года. Канал через косу будет построен в поселке Новый Мир, где находится самое узкое место песчаного полуострова.

Судоходный канал через косу должен иметь около километра в длину и 5 метров в глубину. Он будет соединять Балтийское море с Вислинским (Калининградским) заливом и предназначаться для того, чтобы в порт Эльблонг могли заходить крупные суда. Стоимость строительства канала оценивается в 880 миллионов злотых.

В Польше заявляют, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России. В настоящее время пройти в залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за длительных процедур.

При этом в Евросоюзе высказывались опасения, что канал будет негативно влиять на экологическую ситуацию в регионе. Минприроды России осенью 2017 года также выразило обеспокоенность планами Польши построить канал в непосредственной близости от Калининградской области.

В соответствующем письме министру окружающей среды Польши Яну Шишко говорилось, что природа Балтийской косы отличается повышенной уязвимостью к любого рода антропогенным воздействиям.