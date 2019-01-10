Организатор выставки в Анкаре отверг причастность к убийству посла РФ в Турции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Организатор выставки, на которой был убит посол России в Анкаре Андрей Карлов, Мустафа Тимур Озкан отверг обвинения в причастности к этому преступлению, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Озкан на слушаниях в суде по тяжким преступлениям заявил, что не получал откуда-либо поручений по организации фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Он подчеркнул, что не имеет прямого или косвенного отношения к покушению, а также к проживающему в США исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого турецкие власти обвиняют также в подготовке вооруженного переворота 2016 года.

"Не знаю, кто организовал покушение. Знаю лишь одно - течение Гюлена не имеет отношения к организации выставки. Организовывал выставку лично я сам. При этом я не получал откуда-либо указаний. Идея и концепция проведения выставки принадлежат мне. Мое имя включили в обвинительный акт лишь для того, чтобы придать некий больший вес", - сказал Озкан.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был убит на месте преступления.