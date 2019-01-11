Три человека погибли после крушения судна у побережья Южной Кореи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно, на борту которого находилось 14 человек, перевернулось у берегов Южной Кореи, сообщает "Ренхап".

В результате инцидента три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести, заявили власти.

По данным береговой охраны, судно перевернулось около 5 утра (23:00 по Москве) в 80 км к югу от острова Йокджи, расположенного недалеко от города Тхонъен.

Как отмечает агентство, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен приказал приложить все усилия для поиска пропавших.

Он призвал к мобилизации всех доступных ресурсов для проведения спасательной операции и оказания медицинской помощи пострадавшим.