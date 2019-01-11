МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Политика США по формированию альтернативных правительственных структур Венесуэлы является неприкрытым посягательством на суверенитет этой страны, считают в МИД РФ.

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.

В МИД РФ "обратили внимание на инициативу задействовать в отношении этой страны положения Межамериканской демократической хартии, которую активно продвигает генсекретариат Организации американских государств".

"В качестве ремарки на полях хотели бы напомнить, что в свое время после госпереворота на Украине мы предлагали придать универсальный характер принципу недопустимости смены правительства неконституционным путем. К сожалению, тогда ряд стран, в том числе наиболее активные поборники демхартии, выступил против. Видим в этом проявление селективного политизированного подхода к данному принципу", - добавили в дипведомстве.

"Убеждены, что это абсолютно бесперспективный путь. Нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе. Требуется содействие поиску внутреннего согласия, объединению усилий правительства и оппозиции в интересах снижения напряженности, оздоровления обстановки в стране, управления государством на объединительных началах. Разумеется, при условии, что непреложным для всех политических сил страны будет соблюдение Конституции и действующего законодательства", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Рады, что такую точку зрения разделяют многие наши латиноамериканские друзья. Видим, что в ряде европейских столиц созревает понимание важности нахождения новых формул посредничества в целях содействия возвращению венесуэльских властей и оппозиции за стол переговоров. Это, на наш взгляд, позитивный сигнал", - заключили в МИД РФ.

10 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого представляют оппозицию.

Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.

Ранее на этой неделе минфин США расширил санкции против Венесуэлы, добавив в "черный" список семь ее граждан, 23 компании, а также частный самолет. Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции в отношении венесуэльских чиновников.

Помпео при этом поздравил недавно избранного председателя оппозиционной Национальной ассамблеи республики Венесуэла Хуана Гуаидо. Как сообщил в пятницу госдепартамент США, Помпео "подтвердил поддержку США Национальной ассамблеи, единственного легитимного и демократически избранного института в Венесуэле, и восстановлению демократии в Венесуэле". "Обе стороны подтвердили свое желание тесно работать по широкому ряду вопросов в течение года, чтобы обеспечить мирное, процветающее и демократическое будущее народу Венесуэлы", - говорится в сообщении.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать режиму президента Венесуэлы Мадуро.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини со своей стороны заявила, что ЕС глубоко сожалеет, что его призыв к организации "новых президентских выборов при уважении международно признанных демократических норм и конституционного порядка Венесуэлы" был проигнорирован и что президент Мадуро "начинает новый мандат, основанный на недемократических выборах".

"Их результаты лишены какого-либо доверия, избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий для проведения инклюзивных и демократических выборов", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.