Главные новости
В РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеВ миреДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCВ миреФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа
В мире

МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Политика США по формированию альтернативных правительственных структур Венесуэлы является неприкрытым посягательством на суверенитет этой страны, считают в МИД РФ.

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.

В МИД РФ "обратили внимание на инициативу задействовать в отношении этой страны положения Межамериканской демократической хартии, которую активно продвигает генсекретариат Организации американских государств".

В миреСША отказались признавать легитимность МадуроЧитать подробнее

"В качестве ремарки на полях хотели бы напомнить, что в свое время после госпереворота на Украине мы предлагали придать универсальный характер принципу недопустимости смены правительства неконституционным путем. К сожалению, тогда ряд стран, в том числе наиболее активные поборники демхартии, выступил против. Видим в этом проявление селективного политизированного подхода к данному принципу", - добавили в дипведомстве.

"Убеждены, что это абсолютно бесперспективный путь. Нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе. Требуется содействие поиску внутреннего согласия, объединению усилий правительства и оппозиции в интересах снижения напряженности, оздоровления обстановки в стране, управления государством на объединительных началах. Разумеется, при условии, что непреложным для всех политических сил страны будет соблюдение Конституции и действующего законодательства", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Рады, что такую точку зрения разделяют многие наши латиноамериканские друзья. Видим, что в ряде европейских столиц созревает понимание важности нахождения новых формул посредничества в целях содействия возвращению венесуэльских властей и оппозиции за стол переговоров. Это, на наш взгляд, позитивный сигнал", - заключили в МИД РФ.

10 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого представляют оппозицию.

Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.

Ранее на этой неделе минфин США расширил санкции против Венесуэлы, добавив в "черный" список семь ее граждан, 23 компании, а также частный самолет. Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции в отношении венесуэльских чиновников.

Помпео при этом поздравил недавно избранного председателя оппозиционной Национальной ассамблеи республики Венесуэла Хуана Гуаидо. Как сообщил в пятницу госдепартамент США, Помпео "подтвердил поддержку США Национальной ассамблеи, единственного легитимного и демократически избранного института в Венесуэле, и восстановлению демократии в Венесуэле". "Обе стороны подтвердили свое желание тесно работать по широкому ряду вопросов в течение года, чтобы обеспечить мирное, процветающее и демократическое будущее народу Венесуэлы", - говорится в сообщении.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать режиму президента Венесуэлы Мадуро.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини со своей стороны заявила, что ЕС глубоко сожалеет, что его призыв к организации "новых президентских выборов при уважении международно признанных демократических норм и конституционного порядка Венесуэлы" был проигнорирован и что президент Мадуро "начинает новый мандат, основанный на недемократических выборах".

"Их результаты лишены какого-либо доверия, избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий для проведения инклюзивных и демократических выборов", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД РФ, США, Венесуэла

Новости по теме

В мире
Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLC
Глава Telegram не объяснил желание ликвидировать юридическое лицоПодробнее
 Федеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации ТрампаФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа
Граждан Украины допросят в рамках расследования дела о российском вмешательстве в выборыПодробнее
 В сенате США заблокировали законопроекты по прекращению шатдаунаВ сенате США заблокировали законопроекты по прекращению шатдауна
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл помешал вынести на голосование план демократовПодробнее
 Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направленииЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении
Этим чревато отсутствие компенсации от России за налоговый маневр, считает президент БелоруссииПодробнее
Адвокат Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурораАдвокат Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурора
По словам россиянки, ее обвиняют в воспрепятствовании правосудию из-за того, что она не дала выиграть дело в судеПодробнее
 Президент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДРПрезидент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДР
В Сеуле готовы обсуждать снятие санкцийПодробнее
 Законопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителейЗаконопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителей
Ранее Дональд Трамп покинул встречу с лидерами демократов, на которой обсуждался этот вопросПодробнее
 Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Документ окончательно оформлен и через несколько дней вернется на УкраинуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеВ миреДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCВ миреФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации ТрампаМоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопленияВ РоссииРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении

Двукратный победитель "Уимблдона" Энди Маррей решил завершить карьеру

Власти Северной Осетии пообещали помочь с трудоустройством работникам "Электроцинка"

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,03-0,3%

МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Мужчина был похищен на севере Москвы после конфликта с тремя неизвестными

Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения

Доступ экспертов ВАДА к московской лаборатории не снял опасения из-за пропуска дедлайна

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеПо данным "Ъ", регулятор сможет ограничивать доступ к сайтам мошенников еще до решения суда Подробнее

ЦБ РФ спрогнозировал сохранение баланса спроса и предложения после возобновления покупок валюты

Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставок

США начали вывод военной техники из Сирии

Один из обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста Тена раскаялся в суде

Цены на нефть опустились в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом за два года

Мнучин привел конгрессменам аргументы в пользу снятия санкций с "РусАла"

Эксперты ВАДА получили доступ к московской антидопинговой лаборатории

У Криштиану Роналду потребовали образцы ДНК

Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLC

Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCГлава Telegram не объяснил желание ликвидировать юридическое лицо Подробнее

Что случилось этой ночью: пятница, 11 января

Россия попробует обменять задержанных украинских моряков, Павленского осудили на три года Подробнее

Три человека погибли после крушения судна у побережья Южной Кореи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');