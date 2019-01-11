Кандидатами на пост генсека СЕ стали четыре политика

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Четыре политика претендуют на пост следующего генерального секретаря старейшей европейской организации - Совета Европы.

По истечении срока выдвижения странами-членами кандидатов на этот пост председателю Комитета министров СЕ поступили четыре кандидатуры, говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы организации.

Это - вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Комитет министров СЕ проведет собеседования с каждым из кандидатов в марте 2019 года и определится с окончательным списком претендентов, который будет передан Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для избрания нового генсекретаря. Голосование в ПАСЕ должно состояться в июне 2019 года.

Мандат нового генсекретаря, который сменит Турбьорна Ягланда, начнется 1 октября 2019 года, отмечает пресс-служба СЕ.

Легитимно ли без РФ?

Москва ранее предупреждала, что избрание нового генсекретаря СЕ без участия России поставит под вопрос легитимность структур организации для РФ.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав России. В ответ РФ приостановила сначала свое участие в сессиях ПАСЕ, а затем и выплату взноса в СЕ, пока полномочия делегации не будут восстановлены в полном объеме.