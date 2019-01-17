Правительство Ципраса получило вотум доверия парламента Греции

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Греческие парламентарии поддержали правительство премьер-министра Алексиса Ципраса, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Доверие действующему правительству выразил 151 депутат парламента. Против выступило 148. Всего участие в голосовании приняло 299 членов парламента из 300. Один депутат от партии "Новая демократия" отсутствовал по причине болезни.

"Сегодня парламент проголосовал за стабильность. Он дал вотум доверия усилиям по восстановлению международного авторитета страны. Правительству, которое уже изменило Грецию, и будет продолжать до завершения его конституционно установленного мандата, делая особый акцент на потребностях и интересах греческого народа, потребностях и интересах большинства", - заявил премьер-министр журналистам после голосования.

В минувшее воскресенье Ципрас поставил перед парламентом вопрос о доверии правительству. На такой шаг он пошел после того, как в отставку с поста министра обороны ушел Панос Камменос, возглавляющий партию "Независимые греки". Он покинул пост в знак протеста с ситуацией вокруг соглашения о названии Македонии.