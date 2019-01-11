В Украинской православной церкви сравнили новую церковь Украины с "Титаником"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Управделами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний провел параллель между недавно созданной церковью Украины и кораблем "Титаник", считая оба проекта проявлением человеческой гордыни, которая ведет людей по ложному пути.

"Строители и владельцы этого корабля-гиганта самонадеянно заявляли: "Сам Господь Бог не сможет потопить его". Тем не менее спущенный на воду корабль ушел в свое первое плавание и не вернулся. Услышав об айсбергах, капитан "Титаника" не убавил скорость и не изменил маршрут, настолько он был уверен в непотопляемости корабля", - сказал митрополит в интервью украинскому сайту "Православная жизнь".

По его словам, на "Титанике" не оказалось и красных спасательных ракет, сигнализирующих о бедствии: "уверенность в мощи корабля была настолько высокой, что никому даже в голову не пришло снабдить его этими ракетами".

"Сегодня мы наблюдаем нечто подобное: самоуверенный и дерзкий план создания "непотопляемой церкви - Титаника" людьми, потерявшими страх Божий. С их согласия и под их руководством запускаются губительные механизмы, нарушающие мир и вносящие раздор в большую православную семью. Эти люди будут ответственны за загубленные души, которые они увлекли по ложному пути", - заявил представитель УПЦ.

По его мнению, одним из признаков истинной Церкви является как раз то, что она гонима. "Ее страдания, испытания, слезы и кровь святых мучеников за веру - самое главное доказательство. Истинная Церковь - это Церковь мучеников и исповедников, праведников и святителей, всегда гонимая, но никогда не сломленная и непобедимая", - сказал иерарх.

"Господь дал нам Церковь для спасения. И главная задача врага рода человеческого - отнять ее у нас. Но мы не должны ему этого позволить!" - подчеркнул митрополит Антоний.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).