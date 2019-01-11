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Турция перебросила к сирийской границе танки и спецназ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Турция укрепила группировку своих войск на границе с сирийской провинцией Идлиб, на территории которой действуют силы оппозиции и террористические группировки, передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены танки, бронемашины и бойцы сил специальных операций.

Bloomberg уточняет, что переброска сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и террористами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Вооруженные столкновения между сирийскими группировками начались в конце декабря, охватив части провинций Идлиб, Алеппо и Хама.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября 2018 года, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

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Теги: Турция

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