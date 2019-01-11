Турция подготовила план военной операции против курдов в северных районах Сирии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Анкара активно готовится к осуществлению операции по очистке от курдов из Партии демократического союза (ПДС) сирийского района Манбиджа и районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Планирование операции завершено, подготовка к ней активно продолжается, сказал министр, который вместе с начальником Генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками Умитом Дюндаром проинспектировали в пятницу подразделение войск на границе Сирии.

Анкара считает курдскую ПДС террористической группировкой и на протяжении многих месяцев ведет против нее военные действия на севере Сирии.

"ВС Турции в нужное для Анкары время начнут очищать от террористов районы Сирии к востоку от Евфрата, как делали это раньше в других сирийских регионах", - подчеркнул глава оборонного ведомства, которого цитирует информационное агентство Anadolu.

Акар подчеркнул, что единственной целью Турции в Сирии являются террористы. Каждый здравомыслящий человек понимает, что у Анкары нет проблем с этническими курдами, сказал министр. "Турция полна решимости бороться с террористами как на своей территории, так и за рубежом", - заявил глава оборонного ведомства.