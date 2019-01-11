Парламент Македонии одобрил переименование страны

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Македонские парламентарии в пятницу одобрили внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония, сообщают местные СМИ.

Поправки поддержал 81 депутат или две трети от общего числа парламентариев. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

Греция и Македония 17 июня прошлого года подписали в греческом городе Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали идею о переименовании страны. Но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию был вынесен на рассмотрение парламентариев.

В октябре прошлого года депутаты парламента Македонии в ходе голосования поддержали начало процесса переименования страны. За это предложение выступили 80 из 120 депутатов. Парламенту предстояло провести еще серию голосований, чтобы завершить данный процесс.