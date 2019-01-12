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В Израиле заявили о "тысяче" ударов против сил Ирана и его союзников

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Уходящий в отставку на следующей неделе начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот заявил, что ранее Израиль осуществил тысячи ударов по целям, связанным с Ираном и его союзниками.

"Мы ударили по тысячам целей, не беря на себя ответственность, не прося похвалы", - сказал он в интервью газете The New York Times.

По его словам, примерно два с половиной года назад Израилю пришлось пересмотреть свое отношение к ударам в районах вблизи Израиля - из-за действий Ирана.

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"Мы заметили существенную перемену в стратегии Ирана. Их (Ирана - ИФ) замысел состоял в создании значительного влияния в Сирии за счет создание сил в 100 тыс. шиитских бойцов из Пакистана, Афганистана и Ирака. Они создавали разведывательные базы и военно-воздушные базы на каждой сирийской военно-воздушной базе. И они привлекали гражданских лиц с целью подвергнуть их идеологической обработке", - рассказал Айзенкот.

Он отметил, что к 2016 году командир иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани разместил в Сирии 3 тыс. своих бойцов, а также 8 тыс. боевиков ливанского шиитского движения "Хезболла" и еще 11 тыс. других шиитских бойцов. New York Times отмечает, что в январе 2017 года Айзенкот получил разрешение правительства активизировать операции в регионе, и только за 2018 год Израиль ВВС сбросили на цели 2 тыс. бомб.

"Его (Сулеймани - ИФ) ошибка состояла в выборе места, где он был сравнительно слаб. У нас полное разведывательное превосходство в этой зоне (Сирии - ИФ). Мы пользуемся полным воздушным превосходством", - подчеркнул Айзенкот.

Он признал, что противники Израиля продемонстрировали "решительность", однако их боевой потенциал оставлял желать лучшего.

В ночь 12 января сирийские СМИ сообщили, что израильские ВВС осуществили ракетный удар по пригороду Дамаска в районе международного аэропорта: удар привел к некоторым разрушениям, но жертв удалось избежать.

Как отмечает в свою очередь израильское издание Jerusalem Post, израильская сторона не стала комментировать этот инцидент.

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Теги: Израиль, Иран

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