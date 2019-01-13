Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 января

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Конфликт Трампа и американских газет, подробности нападения на полицейских в Ингушетии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп раскритиковал материалы изданий The New York Times и The Washington Post о его возможных связях с Россией. Статью The New York Times, в которой утверждалось, что ФБР проводило расследование, касающееся угрожающих национальной безопасности США связей главы государства с Россией, он назвал "оскорбительной". Утверждения журналистов назвал "глупыми" также госсекретарь США Майк Помпео. Трамп также отверг обвинения газеты The Washington Post в том, что он скрывал подробности разговоров с президентом России Владимиром Путиным даже от собственной администрации.

- США предложили КНДР провести вторую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме в феврале. По данным японских СМИ, Пхеньян пока не дал официального ответа.

- В МВД по Ингушетии подтвердили факт обстрела автомобиля с полицейскими на трассе "Кавказ". Раненые успешно прооперированы, сейчас они находятся в реанимации.

- Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX отстыкуется от Международной космической станции (МКС). Впервые он будет совершать приводнение в условиях темного времени суток. Ожидается, что корабль приводнится в Тихом океане.

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